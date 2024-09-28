Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Verilerin Başarıya İşaret Ettiğini Belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verilerini değerlendirerek, bu verilerin Orta Vadeli Programın etkili bir şekilde çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Ekonomik Gelişmelerin Önemi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki ekonomik veriler, ülkemizin ekonomik performansını olumlu yönde etkileyen gelişmeleri yansıtmakta. Bu durum, uyguladığımız programların meyvesini verdiğinin bir göstergesidir," ifadelerini kullandı.