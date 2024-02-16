Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli ikramiyeleri 3 bin TL ödenecek

Ordu'da mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de Ordu'ya hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, Ordu ile aralarına nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini, Ordu'nun eser ve hizmet beklediğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları arasında emekli ikramiyeleri de vardı. Emeklilerin merakla bekledikleri ikramiye konusuna yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan müjdeli bir haberi de kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan'ın konuşmasında satır başları ise şu şekilde:

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın gücüne vurgu yaparak, parti üyelerine sadakat çağrısı yaptı. Erdoğan, siyasetin namusunu korumak gerektiğini belirterek, parti içinde oyun peşinde olanlara tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında,

"Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için hazır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz tüm samimiyetimizle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın gayreti içindeyiz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok. Ulaştırma Bakanıma talimat verdim yolu da süratle yapacaksın belediyeyi bekleme böylece şehir hastanemizle birlikte yolumuzda bitirmiş olalım." ifadelerini kullandı.

BİZ VARSAK DOĞALGAZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediyesinin doğalgaz konusunda başarısız olduğunu söyledi. Erdoğan, kendilerinin olmadığı yerde doğalgazın olmayacağını belirterek, ülkenin her sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, deprem, terör gibi konularda hiçbir zaaf göstermediklerini ve göstermeyeceklerini vurguladı.

"Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok. Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Depremden teröre hiçbir başlıkta en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz vermeyeceğiz."

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hayat pahalılığı, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak belirlendi. TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, hayat pahalılığından şikayet edenlerin oranı yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldı. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar, bu zorlu sürecin bedelini birlikte ödediklerini söyledi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE YÜZDE 50 ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilen bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, önümüzdeki bayramda emeklilere 3 bin lira ikramiye ödeneceğini müjdeledi.



"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.''