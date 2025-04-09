Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Havalimanında Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu uçaktan inişinde yalnız bırakmadı. Bu özel karşılamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve diğer yetkililer de yer aldı.

Subianto, yaptığı karşılama esnasında Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlayarak, "Merhaba asker" ifadelerini kullandı. Hazırlanan özel karşılamalar sayesinde Türkiye’nin sıcak misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Ayrıca, Genelkurmay Kavşağı ve Kızılay düzenlenen etkinlik kapsamında Erdoğan ve Subianto’nun fotoğraflarının yer aldığı, "Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı panolar ile süslendi. Bu hoş geldin mesajları, ziyaretin önemini ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirirken, ziyaretin başlangıcında samimi bir atmosfer yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.