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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı ve ikili görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyarete gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi bir törenle karşıladı. Subianto'nun makam aracına, kaldığı otelden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde 18 motosikletten oluşan bir koruma ekibi refakat etti.

Atlı birlikler, konuk Cumhurbaşkanının makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşıladı ve araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Törende, Erdoğan, Subianto'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'na "Merhaba asker" diyerek selam verdi.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Ayrıca, 21 pare top atışı yapıldı. Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan 3 Gökbey helikopteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Subianto, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ayrıca, Subianto onuruna resmi bir akşam yemeği verecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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