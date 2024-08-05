Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enflasyon ve Destek Programları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüş eğilimini vurguladı. Erdoğan, "Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci, temmuzda daha belirgin hale geldi. Yıllık enflasyon, en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

2024 Yılına Kadar Uzatılan Destek Programı

Ekonomik desteklerin önemine değinen Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere toplamda 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Erdoğan, programın 2024 yılı sonuna kadar devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Diplomasideki Başarılar ve MİT'in Katkısı

Erdoğan, Türkiye'nin diplomasideki rolüne dikkat çekerek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemdeki başarısından bahsetti. 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takasının başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Erdoğan, "MİT mensuplarımıza ve bu uğurda can veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Enver Paşa’yı ve onun gibi geçmişte görev yapan kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz" diyerek, MİT'in geçmişteki fedakarlıklarına da vurgu yaptı.