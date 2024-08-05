Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enflasyon ve Destek Programları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki düşüşü ve 2024 yılına kadar uzatılan destek programlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enflasyon ve Destek Programları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüş eğilimini vurguladı. Erdoğan, "Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci, temmuzda daha belirgin hale geldi. Yıllık enflasyon, en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilimin hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

2024 Yılına Kadar Uzatılan Destek Programı

Ekonomik desteklerin önemine değinen Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere toplamda 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Erdoğan, programın 2024 yılı sonuna kadar devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Diplomasideki Başarılar ve MİT'in Katkısı

Erdoğan, Türkiye'nin diplomasideki rolüne dikkat çekerek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemdeki başarısından bahsetti. 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takasının başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Erdoğan, "MİT mensuplarımıza ve bu uğurda can veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Enver Paşa’yı ve onun gibi geçmişte görev yapan kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz" diyerek, MİT'in geçmişteki fedakarlıklarına da vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!