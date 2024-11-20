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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için enflasyona karşı koruma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona Karşı Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyonla Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki emeklilerin, kamu çalışanlarının ve asgari ücretlilerin enflasyona karşı korunacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Erdoğan, "Emeklimizi, memurumuzu, asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek vatandaşların rahat bir nefes alması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Toplumun Her Kesimi İçin Adımlar Atılacak

Erdoğan, sözlerinin devamında, hükümetin her kesim için gereken temel adımları atacağını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu açıklamanın, özellikle ekonomik sıkıntı çeken aileler için umut oluşturması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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