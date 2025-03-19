Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş Fiyatlarla Mücadele Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda denetimlerinin yanı sıra fahiş fiyatlarla mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş Fiyatlarla Mücadele Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlıklı ve güvenilir gıda denetimlerinin önemine değinerek, fahiş fiyatlarla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamda, üreticilerden tüketicilere kadar gıda güvenliğinin sağlanması adına çeşitli önlemler alınmakta.

Erdoğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik istikrarla birlikte vatandaşların alım güçlerini artıracak adımların atıldığını belirtti. Gıda denetimlerinin yanı sıra, yüksek fiyat artışlarının önüne geçmek için de çalışmaların sıkı bir şekilde sürdüğüne dikkat çekti.

Bu süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerini artıracağı ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

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