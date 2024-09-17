Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe’ye Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önümüzdeki futbol sezonunda Türk sporunun başarısı için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sportif Başarı ve Birlik Mesajı

Erdoğan, spor kulüplerinin arasında dostluk ve rekabet olması gerektiğini belirterek, "Her fırsatta spor kulüplerimize hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmeliyiz." dedi.

Fenerbahçe’nin 117 yıllık geçmişi ve pek çok başarıları ile Türk sporunun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Fenerbahçe, taraftarının gurur kaynağıdır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılar milletimizin başarısıdır," dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Gelecek Hedefleri

Cumhurbaşkanı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başarının artırılması konusunda önemli fırsatlar sunduğunu, bu nedenle futbol kalitesinin arttırılması gerektiğini ifade etti. "Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı büyütmeliyiz," şeklinde konuştu.

Ali Koç’tan Performans Raporu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, kulübün son dönemdeki başarıları hakkında bilgi verdi. Koç, "Son üç olimpiyatta en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu yıl 27 sporcu ile katıldık," diye belirtti.

Koç, Avrupa'da çeşitli spor branşlarında elde ettikleri başarılarla Türk sporunun uluslararası arenada da temsil edildiğini vurguladı.

Hatıra Fotoğrafı ve Hediye

Toplantı sonrası Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti. Erdoğan, kabulden sonra Koç ve ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve diğer bazı yetkililer de yer aldı.