Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ Virüsünü Adliyeden Temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adliye teşkilatında FETÖ'ye yönelik yapılan mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz" dedi.

Bu sözleriyle, devlet kurumlarında gerçekleştirilen temizlik harekâtının devam ettiğine vurgu yapan Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin önceliklerini belirtti. Adliye teşkilatının, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Özellikle son yıllarda yapılan operasyonlarla birlikte birçok FETÖ mensubu adliyelerden temizlenmiş durumda. Erdoğan, tüm devlet kurumlarının bu virüsten arındırılarak daha sağlam bir yapı oluşturulması gerektiğini savundu.