Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e En Fazla Destek Olan Ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerine destek olma çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Ülke olarak, gönderilen yardım miktarının 86 bin tonu aştığını vurgulayan Erdoğan, "Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

Yardım Çabaları

Erdoğan, bu yardımlarla birlikte bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımlar attıklarını ve kardeşlerine sahip çıkma sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti. Türkiye’nin bu çabaları, uluslararası toplumda önemli bir destek olarak öne çıkmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.