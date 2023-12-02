Cumhurbaşkanı Erdoğan Fon Dolandırıcılığı Hakkında İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklamalarında 'Fon Dolandırıcılığı' konusuna ilk defa değinin Erdoğan, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve bu noktada hukuksuzluk yapanların gereken cezayı alması gerektiğini söyledi. Konunun yargıda olduğunu belirten Erdoğan yargının bu noktada gerektiği gibi araştırmalara yön vereceğini belirtti.

Açıklamalarında vatandaşlara da uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır." ifadeleri ile dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Birçok önemli futbolcu ve iş insanının adının geçtiği 'Fon Dolandırıcılığı' davası hakkında düşüncelerini;

"Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız." ifadeleri ile aktardı. Konu ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan farklı konulara yönelik sorularla açıklamalarına devam etti.