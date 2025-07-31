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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı resmi bir törenle Türkiye'de karşıladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi bir törenle karşıladı.

Oligui Nguema'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oligui Nguema'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Oligui Nguema'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, banda iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin varlığı dikkat çekti, ayrıca 21 pare top atışı yapıldı.

Oligui Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamlayarak protokolü tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

İkili görüşmeye geçmeden önce Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceklerdi.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Oligui Nguema onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı (sağda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı (sağda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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