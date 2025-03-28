Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin Yanındayız, Zulüm Bitene Kadar Destek Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tüm gücümüzle, tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız." dedi.

Mübarek Ayda Dualar ve Yardımlar

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, Kadir Gecesi'ni ihya ettiklerini söyledi. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken tüm İslam aleminin bir arada olmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Ramazan boyunca devlet ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile hayırda yarıştıklarını belirterek, "Bu sene ilk kez düzenlenen 'Külliyede Ramazan' programına 450 binden fazla kişi katıldı." dedi. Ayrıca, Gazze gibi zor durumda olan bölgelere yardımlara devam ettiklerini dile getirdi.

Filistin Davasında Kararlılık

Erdoğan, Gazze'de şehit düşenler için rahmet dilerken, Türkiye'nin Filistin davasının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğini vurguladı. "Tüm gücümüzle, Gazze halkının yanındayız. Allah ömür verdikçe, Filistin davasının yılmaz, yıkılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Önemi ve Yerel Destek

Erdoğan, Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinin önemine dikkat çekerek, ülkenin İslam alemindeki rolünü anlamayan çevrelere mesajlar gönderdi. Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını, onun yerine güçlü bir tarihsel mirasa sahip olduğunu ifade etti.

Erdoğan, birçok genç ve bireyin bilgi ve birikimle donanımlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konudaki potansiyeline vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Filistin davasının savunucusu olacaklarını bir kez daha dile getirdi.