Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ve Filistin'in Özgürlüğü İçin Mücadele Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Filistin ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar her zaman tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçteki teslimiyetçi politikalar yerine etkin bir duruş sergileyeceğini vurguladı. Filistin halkının özgürlüğü için gerekli adımların atılacağını, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bunun gereğini yerine getireceğiz. Tüm dünyaya duyuruyoruz ki, mazlumların sesini asla kısıtlayamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik duruşunu pekiştirirken, Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna yönelik çağrısı da dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.