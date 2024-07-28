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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da Komşularıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret ederek onlarla keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da Komşularıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneysu Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Bu ziyarette, Erdoğan, Potomya Arama Kurtarma ekibiyle de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Potomya Arama Kurtarma Ekibi ile Görüşme

Erdoğan, Güneysu'da kurulan Potomya Arama Kurtarma ekibinin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Bu tür kuruluşlar, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor.

Komşularla Sıcak Anlar

Ziyaret sırasında çocukları unutmayan Cumhurbaşkanı, onlara oyuncak dağıttı. Ayrıca, bir çocuğun milli takım formasını imzalayarak, gençlerle sıcak bir bağ kurdu.

Fotoğraf Çekimi

Ziyaretin sonunda, Erdoğan, Güneysu'daki vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla bolca fotoğraf çektirdi. Bu anlar, ziyaretin keyifli geçmesini sağladı.

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