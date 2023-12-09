Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde seslendi: 'İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'na katıldı. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde Müslümanlara yapılan saldırılardaki artış da yer alıyordu. Erdoğan davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasına insan hakları beyannamesinin 75 yıldır etkin olduğuna vurgu yaptıktan sonra Batı'nın İslam düşmanlığına üzerine konuşmasına devam etti.

Erdoğan konuşmasında,

"Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. Batı toplumlarındaki İslam ve yabancı düşmanlığı insan hakları karşısında tehdit. Terörist kavramı masumları katletmenin kılıfı haline dönüştürüldü. Müslüman ve göçmenlere karşı Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın pek çok yerinde arttı. Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi. Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar." ifadelerini kullandı.

İkiyüzlülüğün Kitabını Yazıyorlar

Ardından konuşmasında şu ifadeleri kullanan Erdoğan, "İlk defa dün, Danimarka’da kutsal kitaplara yönelik saldırılara yönelik cezai müeyyideleri getirdiler. İkiyüzlülüğün adeta kitabını yazıyorlar. Sadece makbul insanlar hakkında geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık açık söylemeseler de Batı’nın çarpık zihin dünyasını ortaya koyuyorlar." kural ve yasaların belirli bir kitleye değil tüm insanlığa yönelik gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'ye ek bir parantez açan Erdoğan, "İnsan Hakları Beyannamesi’nin açık açık ezildiği yer Gazze’dir. 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. İsrail’in alçakça katlettiği her 3 Filistinli’den ikisi kadın veya çocuktur." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıların devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, milyonlarca insanın açlık ve ölüme mahkum edildiğini belirtti.

Biz de Sizin Karşınızdayız Diyorum

"Gazze’de insanlığa dair her şey katledilmektedir. Dünya beşten büyüktür. BM güvenlik konseyinde beş daimi üye ve geçici üyeler sadece ABD’nin ret oyu ile malum ateşkes ret edildi. Böyle adalet olur mu? Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil. ABD, İsrail’in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara biz de sizin karşınızdayız diyoruz." ifadeleri de Erdoğan'ın konuşmasında yer alan önemli notlar arasında yer aldı.