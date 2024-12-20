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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkın İradesini Örgüt Komiserlerine Teslim Eden Şehremini Olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'den belediye yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkın İradesini Örgüt Komiserlerine Teslim Eden Şehremini Olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son konuşmasında belediye yönetimini Kandil'den teslim alma anlayışına katılmadıklarını vurguladı. "Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına müsamahamız yoktur" diyen Erdoğan, bu tür yaklaşımlara karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Halkın İradesine Vurgu

Erdoğan, halkın iradesinin, örgütün komiserlerine teslim edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. "Halkın iradesini örgütün komiserlerine teslim edenden de şehremini olmaz" ifadesiyle bu durumu sert bir dille eleştirdi. Bu açıklamalar, yerel yönetimlerdeki siyasi rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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