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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Heyetini Kabul Etti

Hamas Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamases heyeti ile yaptığı görüşmenin detaylarına yer verildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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