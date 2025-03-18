Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir Silah Vatan Sevgisine Galip Gelemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde polislere, askerlere ve ailelerine devlete yaptıkları hizmetler dolayısıyla şükranlarını sundu.

Madalyalar Sadece Birer Sembol

Bugün burada tevcih edeceğimiz madalyalar, devletimizin sizlere olan minnet duygusunun sadece birer sembolüdür. diyen Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin, milletin kalbindeki yerlerinin çok değerli olduğunu vurguladı. Erdoğan, vatanı uğruna hayatlarını feda eden şehitleri Türkiye'nin yoluna ışık tutan meşaleler olarak nitelendirdi ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü

Erdoğan, bugün aynı zamanda tarihin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak destanı kanlarıyla yazan kahramanların her birini rahmetle andı.

Türk Milletinin Karakteri: Hürriyet ve İstiklal

Erdoğan, Türk milletinin bu destanı ile hürriyet, istiklal ve bağımsızlık karakterini bir kez daha göstermiştir. Başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemek Türk milletinin temel özüdür. Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz vurgusunu tekrarladı.

Ebedi Kardeşlik Mesajı

Erdoğan, Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacağız. diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Zorluklar karşısında yılmadan, tehditlere boyun eğmeden Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda şehit yakınları, gazilere ve gazi yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim etti.