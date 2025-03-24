Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programına Katılıyor: İşte Gündemdeki Önemli Olaylar

Önemli Gelişmeler 24 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek. Bu etkinlik TBMM'de gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına İstanbul'da saat 12.00'de katılacak.

Yasama, Yürütme ve Siyaset Gündemi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale'de Lapseki Çarşı Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenecek olan iftar programına katılacak. Etkinlik, saat 19.36'da başlayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nın iftar programına katılırken, ayrıca gençlerle bir araya gelecek ve basın ile sahur programına iştirak edecek.

Ekonomi ve Finans Verileri Yayınlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu ise 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini saat 10.00'da duyuracak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlaması ile ilgili gelişmeler sürekli takip ediliyor.

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" Konferans-Gençlik Buluşması'na katılacak. Ayrıca, birçok caminin ve Kur'an kursunun açılışlarında da yer alacak. Etkinlik 10.30'dan 17.30'a kadar sürecek.

Spor Müsabakaları

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak. İlk gün yarı finallerde Halkbank ile İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası ise Ankara'da Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının gerçekleşmesiyle sona erecek.

Bu özel etkinlikler ve haberler, güncel gelişmeleri yakından takip edenler için kaçırılmaması gereken detaylar içeriyor.