Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftar Programında Devlet Himayesindeki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında devlet himayesindeki çocuklara seslenerek Türkiye'nin geleceğini onlara emanet etti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftar Programında Devlet Himayesindeki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftar Programında Çocuklarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın çocukların yüzyılı olacağını belirterek, devlet himayesindeki çocuklarla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çocuklara Sevgi ve Destek Mesajı

Programda yaptığı konuşmada, Erdoğan, "Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği iftar programında, devletin çocuklar için yaptığı çalışmalara ve onlara duyulan sevgiye vurgu yaptı.

Geleceğin Mimarları

Erdoğan, "Bugünün çocukları yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır" ifadesiyle çocuklara olan güvenini dile getirdi. Onların sanatçı, bilim adamı, öğretmen ve mühendis olarak ülkeye katkı sağlayacaklarını belirtti.

Başarı ve Mücadele Vurgusu

Çocukların taşıyacağı bayrağın daha da yükseklere gideceğini ifade eden Erdoğan, yaşamın iniş ve çıkışlarla dolu olduğu mesajını verdi. "Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına izin vermemenizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut

Devlet himayesindeki çocukların Türkiye'nin en kıymetli varlıkları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bunun yanında çocuklara geleceğin daha güzel olacağına dair inancını da yineledi. "İçinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Ramazan Sevinci

Erdoğan, programda tüm çocuklara ve katılımcılara ramazan bereketi dileyerek, "Soframıza bereket katan siz yavrularımızın her birini o ışık ve ümit saçan gözlerinizden tek tek öpüyorum" şeklinde konuştu. Çocuklarla buluşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katıldı.

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