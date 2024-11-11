Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" başladı.

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği otelin girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Zirve, liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılış yapıldı.

Bu önemli zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.