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Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı; zirve Suudi Arabistan'da başladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" başladı.

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği otelin girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Zirve, liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılış yapıldı.

Bu önemli zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

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