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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak basın toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Ankara’da resmi törenle karşılanan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki lider, heyetler arası toplantının ardından 3 anlaşmaya imza attı. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi bir barış fırsatı doğduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak basın toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimi kazandıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Aliyev, Ankara’da ilk iş olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetler arası toplantıda görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantının sonunda, iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. İki lider, ortak basın toplantısında konuştu.

TİCARET HACMİ ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimlerde yaşadığı haksızlıklara tepki gösterdi. Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Azerbaycan heyetinin katılımını engelleyen kararını kınadı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalıştıklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 7,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalıştıklarını da açıkladı.

İKİ DEVLET OMUZ OMUZA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, Güney Kafkasya’da barışın sağlanması ve Gazze’de İsrail’in saldırılarının durdurulması konularını ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve Gazze’deki zulme sessiz kalmayacağını da vurguladı.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE SAYGIN BİR ÜLKE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında atılacak adımları konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette Türkiye’nin dünyada ve bölgede barışın teminatı olduğunu belirtti. Aliyev, Türkiye’nin sözü geçen ve saygın bir ülke olduğunu söyledi.

Aliyev, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette iki ülke ordusunun birlikte hareket ettiğini belirtti. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının askeri alanda da güçlü olduğunu söyledi.

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