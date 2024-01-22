Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı arasında ilk görüşme gerçekleşti

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la canlı iletişim kurdu. Gezeravcı, uzayda ilk Türk astronot olarak Türk bayrağını göndere çekti.

Erdoğan, "Oradaki başarın bize onur veriyor" dedi. Gezeravcı, Erdoğan'a uzaydaki koşullar ve gerçekleştirilen ya da planlanan deneyler hakkında açıklamalarda bulundu.





Gezeravcı, Dragon kapsülünden aldığı deney düzeneklerini deney öncesinde saklanacak yerlere taşıyarak ilk görevini bitirdiğini söyledi. "Türkiye Yüzyılına adım atarken bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Erdoğan, Gezeravcı'a "Hangi aşamasındasın?" diye sordu. Gezeravcı, "Yerçekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yerçekiminin yokluğu. Havada bir kuş misali özgürce hareket edip tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz." diye cevap verdi.

Alper Gezeravcı "Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık, fırlatma süreci sorunsuz şekilde ilerleyip planladığımız şekilde buraya ulaştık." dedi. Gezeravcı uzaydaki sağlık durumuyla ilgili "Yüz çehrem dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Bazı görme ve bağışıklık sistemi sorunları da yaşanıyor, çok şükür bunlara ilişkin hiçbir emare yok bende" diye ifade etti.





GÖREVİ BAŞARI İLE TAMAMLAYIP GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Gezeravcı, ayrıca önümüzdeki günlerde uzayda ilk kez yapılacak bir kart üretim teknolojisi deneyinden bahsetti. Başka bir deneyde ise yerçekimsiz ortamın etkisiyle değişen işlevi bilinmeyen genler ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki incelenecek. Erdoğan ile aralarındaki diyalog devam eden Gezeravcı, bu deneylerin detaylarını şu şekilde anlattı:

Gezeravcı: Uzay araştırmaları genç nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini de artırıyor, geniş kapsamlı uzay işbirliği için de müthiş bir platform sunuyor. Uzay alanına yapılan yatırımların çok önemli uzun vadeli getirileri olacağına inanıyorum.

Erdoğan: Belki pek çok evladımız senin izinden gidecek. Sen ilk astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah yolculuğumuz güçlenerek devam edecek.

Gezeravcı:Sayın cumhurbaşkanım sizinle ISS'den bağlantı kurabilmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağı teslim etmek için sabırsızlanıyorum.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş tarihi araştırılmaya başlandı. 19 Ocak gecesi TSİ 00.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için yola koyulan Alper Gezeravcı, 20 Ocak öğlen TSİ saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte varışını gerçekleştirdi. Uzayda 13 çeşitli bilimsel deney yapacak olan Alper Gezeravcı'nın ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Alper Gezeravcı, Dragon adlı kapsülle uzay yolculuğunu bitirdi. Uzayda ilk Türk astronot olan ve tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın uzayda neler yapacağı ve ne zaman döneceği merak konusu oldu. İşte detaylar.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ISS'de 14 gün süreyle çeşitli bilim görevlerini yerine getirmek için uzayda kalacak. Ocak sonunda Dragon kapsülüyle AX misyon ekibi Orlando yakınlarında okyanusa inecek. AX-3 misyonunda yer alan ekip UUİ'de 14 gün boyunca bilimsel deneyler yapacak.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA HANGİ GÖREVLERİ YAPACAK?

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün süreyle çeşitli bilim görevlerini yerine getirmek için uzayda kalacak. Bu görev için üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan deneyler, TUA ve TÜBİTAK Uzay'dan uzmanların oluşturduğu bir komisyon tarafından seçildi. Kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar bilime katkıda bulunacak çalışmaların olduğu 13 deney uzayda yapılacak.