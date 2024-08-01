Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Fransuva Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Yapılan Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, özellikle Paris Olimpiyat Oyunları açılışında yaşanan rahatsız edici olaylar ve Orta Doğu'daki insani kriz üzerine odaklandı.

Paris Olimpiyatları'ndaki Ahlaksız Gösteriler

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları sırasında sergilenen ahlaksız gösterilerin tepkilere yol açtığını vurguladı. Erdoğan, ifade özgürlüğü adı altında insanlık onurunun hiçe sayıldığını ve dini ile ahlaki değerlere saygısızlık yapıldığını belirterek, bu durumun Hristiyanlar kadar Müslümanlar için de rencide edici olduğunu ifade etti.

İnsani Kriz ve Filistin Meselesi

Erdoğan ayrıca, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırım boyutuna vardığını, bunun ciddi bir insani krize yol açtığını kaydetti. Saldırıların, bazı devletlerin sağladığı destek altında gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, özellikle Filistin’de yaşayan Hristiyan ve Müslümanların huzur bulması için bir insanlık ittifakının bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Barış İçin İş Birliği Çağrısı

Cumhurbaşkanı, Papa Fransuva'nın, İsrail'e destek veren ülkelerle birlikte saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde yapacağı görüşmelerin yararlı olacağına inandığını dile getirdi. Görüşme sonunda Papa Fransuva, barış için gösterdiği çabalardan ve dini değerlere yönelik hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.