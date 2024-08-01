Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Fransuva Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Erdoğan, Papa ile Paris Olimpiyatları'ndaki ahlaksız gösteriler ve Gazze'deki durumu görüştü.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Fransuva Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Yapılan Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, özellikle Paris Olimpiyat Oyunları açılışında yaşanan rahatsız edici olaylar ve Orta Doğu'daki insani kriz üzerine odaklandı.

Paris Olimpiyatları'ndaki Ahlaksız Gösteriler

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları sırasında sergilenen ahlaksız gösterilerin tepkilere yol açtığını vurguladı. Erdoğan, ifade özgürlüğü adı altında insanlık onurunun hiçe sayıldığını ve dini ile ahlaki değerlere saygısızlık yapıldığını belirterek, bu durumun Hristiyanlar kadar Müslümanlar için de rencide edici olduğunu ifade etti.

İnsani Kriz ve Filistin Meselesi

Erdoğan ayrıca, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırım boyutuna vardığını, bunun ciddi bir insani krize yol açtığını kaydetti. Saldırıların, bazı devletlerin sağladığı destek altında gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, özellikle Filistin’de yaşayan Hristiyan ve Müslümanların huzur bulması için bir insanlık ittifakının bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Barış İçin İş Birliği Çağrısı

Cumhurbaşkanı, Papa Fransuva'nın, İsrail'e destek veren ülkelerle birlikte saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde yapacağı görüşmelerin yararlı olacağına inandığını dile getirdi. Görüşme sonunda Papa Fransuva, barış için gösterdiği çabalardan ve dini değerlere yönelik hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi