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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'nda eğitim ve hizmet alanındaki başarıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasına katılan herkese selam göndererek başlayan Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere de sevgilerini iletti.

İmam Hatip Nesliyle Buluşmanın Bahtiyarlığı

Erdoğan, bir imam hatip mezunu olarak bu buluşmanın onun için özel olduğunu belirtti. "Dostluğun, dayanışmanın hakim olduğu muazzam bir atmosferde sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime sonsuz hamd ediyorum." dedi.

ÖNDER’e Teşekkür ve Rahmet Dilekleri

Kurultayın organizasyonunu gerçekleştiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile yöneticilerine şükranlarını sunan Erdoğan, katılımcıları da yürekten selamladı. Ayrıca, imam hatiplerin kuruluşuna emek verenleri rahmetle andı.

22 Yılda Önemli Başarılar

Son 22 yıl içinde Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık," şeklinde konuştu.

Kazançların Gerçek Amaçları

Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli alanlarda elde ettiği başarıların önemine vurgu yaparak, "Bu başarılar bizim mücadelemizin asıl gayesi değildir. Benim için asıl olan, bir imam hatipli olmaktır" ifadelerini kullandı.

Gelecek süre içinde kurultayın daha fazla başarıya ulaşması temennileriyle sözlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı, katılımcılara hitap etmeye devam edeceği mesajını verdi.

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