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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, olası seferberlik ve savaş durumlarında alınacak tedbirleri belirliyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” yayımlandı

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen uygulamaya başlandı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Yönetmeliği"nin yeniden düzenlenmesini içeriyor. Karar, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19. maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57. maddesi gereğince alındı.

Yönetmeliğin Detayları

Karar Sayısı: 8510

Yeni yönetmelik, ülkenin seferberlik ve savaş hali durumlarında alınacak tedbirleri ve uygulanacak politikaları belirliyor. 1983 tarihli Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve 2019 tarihli Askeralma Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan yönetmelik, mevcut yasal çerçeveye uygun olarak güncellenmiş ve kapsamı genişletilmiştir

resmi gazete.

Yönetmeliğin Amacı

Yönetmelik, olası seferberlik ve savaş hallerinde ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda, askeri ve sivil tüm kaynakların etkin kullanımı, halkın seferber edilmesi ve ulusal savunma stratejilerinin uygulanması gibi konular ele alınmıştır

 "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir? Kapsamı nedir?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" nedir ve kapsamı nelerdir? İşte detaylar…

Yönetmeliğin Amacı ve İçeriği

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, olası seferberlik ve savaş hallerinde ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan yasal düzenlemeler bütünüdür. Bu yönetmelik, askeri ve sivil tüm kaynakların etkin kullanımı, halkın seferber edilmesi ve ulusal savunma stratejilerinin uygulanması gibi konuları kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlanma Süreci

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlüğe giren yönetmelik, 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan eski yönetmeliğin güncellenmiş halidir. Karar Sayısı: 8510 ile yayımlanan bu yeni yönetmelik, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Kapsamı

1. Askeri Kaynakların Kullanımı

Yönetmelik, seferberlik ve savaş hallerinde askeri kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını hedefler. Bu kapsamda, askerî birliklerin hazırlıkları, savunma sanayisinin faaliyetleri ve lojistik destek gibi konular detaylandırılmıştır.

2. Sivil Kaynakların Kullanımı

Yönetmelik, sadece askeri değil, sivil kaynakların da seferber edilmesini öngörür. Bu, sağlık hizmetlerinden ulaşım ve iletişime, tarımsal üretimden enerji kaynaklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

3. Halkın Seferber Edilmesi

Olası bir seferberlik veya savaş halinde halkın nasıl seferber edileceği ve bu süreçte nasıl bir rol üstleneceği de yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu, gönüllü çalışmalar, eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarını içermektedir.

4. Ulusal Savunma Stratejileri

Yönetmelik, ulusal savunma stratejilerinin uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapar. Bu, ülkenin savunma planlarının gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve uygulanması için gereken adımları içerir

Seferberlik ve Savaş Hali Nedir?

Seferberlik ve savaş hali, bir ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden durumlarda, tüm askeri ve sivil kaynakların etkin kullanımı için ilan edilen özel durumlardır. Bu hallerde, ülke genelinde hazırlıklar yapılır ve halk seferber edilir.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Kapsamı Nedir?

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, askeri ve sivil kaynakların kullanımı, halkın seferber edilmesi ve ulusal savunma stratejilerinin uygulanmasını kapsar. Yönetmelik, bu süreçlerde atılması gereken adımları ve alınması gereken önlemleri detaylandırır.

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Hangi Kanunlara Dayanır?

Yönetmelik, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

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