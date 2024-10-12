Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan Turu: Arnavutluk ve Sırbistan Ziyareti Medyada Gündem Oldu

Erdoğan'ın Balkan Turu Medyada Geniş Yer Buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ve Sırbistan’a gerçekleştirdiği ziyaret, bölgedeki medya tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ziyaretler, uluslararası işbirliği ve bölgesel gelişmeler üzerinde önemli bir etki yarattı.

Arnavutluk'taki Manşetler

Arnavutluk’un önde gelen gazetelerinden Panorama, Erdoğan’ın ülkeye gerçekleşen ziyaretini manşetlerinde duyurdu. Başkent Tiran’da açılışı yapılan Namazgah Camisi özellikle dikkat çekti. Gazete, “Namazgah, inananlar ve ziyaretçiler ile doldu” başlığını kullanarak, Erdoğan’ın camiyi “dostluk ve kardeşliğin sembolü” olarak tanımladığını aktardı.

Telegraf gazetesi ise Erdoğan’ın yanı sıra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın ziyaret kapsamında Türkiye’den kamikaze dron temin edileceğine dair açıklamalarına yer verdi. Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) da ziyaretle ilgili olarak, iletişim ve eğitim alanında dört işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Sırbistan'daki Gelişmeler

Sırbistan basınında da Erdoğan'ın ziyareti geniş bir yer buldu. Novosti gazetesi, Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic’in fotoğrafıyla birlikte “Balkanlarda barışı beraber koruyoruz” başlığını kullanarak iki ülke arasındaki dostluğu vurguladı.

Bunun yanı sıra, Politika gazetesi, Türk dronlarının iki ülke arasındaki savunma işbirliğine yeni bir boyut kazandırabileceğini belirtirken, Informer gazetesi de güvenlik alanındaki ortaklıkları öne çıkardı. Blic ise ticaret hacminin yedi kat arttığını belirterek ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekti.

Yunan Basınından Tepkiler

Yunan gazeteleri de ziyaretle ilgili önemli başlıklar kullandı. To Vima gazetesi, Erdoğan'ın Arnavutluk'a kamikaze dronları hediye etmesini manşet yaptı. Eleftheres Tipos, “Erdoğan Arnavutluk'a kamikaze dron hediye etti, Rama şenlikle kutladı” başlığını seçerken, Kathimerini de “Erdoğan hediyelerle Tiran’a gitti” başlığını kullandı.

Bölgedeki Diğer Medya Yansımaları

Bölge ülkelerinin yazılı basını da Erdoğan’ın ziyaretine geniş yer verdi. Bosna Hersek’teki Oslobodjenje, Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan 11 işbirliği anlaşmasını gündeme taşıdı. Hırvatistan gazetesi Vecernji List, bölgedeki istikrar mesajının verildiği yorumunda bulundu.

Bu gelişmeler, Erdoğan'ın Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesi ve işbirliği olanaklarının artması bakımından büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret Sırbistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret Sırbistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret Sırbistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret Sırbistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ile Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın yazılı basınında geniş yer buldu.