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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz varız' Sözü, Darülaceze Sakinine Umut Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 93 yaşındaki Suzan Tosun’la Darülaceze'de yaptığı sohbet, yalnızlığa karşı bir umut oluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz varız' Sözü, Darülaceze Sakinine Umut Oldu

Darülaceze'de Duygusal Anlar

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde kalan 93 yaşındaki Suzan Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği samimi sohbetle adından söz ettirdi. Erdoğan, Tosun'a "Kimsesiz değilsin, biz varız" diyerek yalnızlık hissini gidermeye çalıştı.

Suzan Tosun'un Geçmişi

1932 yılında Samsun'da dünyaya gelen Suzan Tosun, 11 yaşında ailesiyle İstanbul'un Nişantaşı semtine taşındı. Uluslararası bir firmanın muhasebe bölümünde çalışarak emekli olan Tosun, hayatı boyunca hiç evlenmedi ve aile bireylerini kaybettikten sonra yaşadığı Teşvikiye dairesinde tek başına yaşamaya başladı.

Erdoğan ile Anlam Dolu Bir Sohbet

Darülaceze'de Erdoğan ile bu duygu dolu sohbeti gerçekleştiren Tosun, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi. Buna çok sevindim," şeklinde konuştu. Erdoğan’ın bu sözleri, onu çok duygulandırmış ve kendisine bir aile sıcaklığı hissettirmişti.

Halktan Biri Olarak Erdoğan

Tosun, Erdoğan’ın halktan gelen bir lider olduğunu vurgulayarak, "Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona," ifadelerinde bulundu. Sohbetteki duygu yoğunluğu sebebiyle gözyaşlarına hakim olamadığını da ekledi.

Sosyal Medyada Paylaşım Rüzgarı

Konuşmalarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından eski komşularından tepki aldığını belirten Tosun, onların Erdoğan ile ilgili duyduğu mutluluğu paylaştığını ifade etti.

İlk Zamanlar ve Şimdi

Erdoğan'ı ilk gördüğünde nutkunun tutulduğunu dile getiren Suzan Tosun, "Reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin. Şimdi onunla kardeş gibi, anne-evlat gibi konuşabiliyoruz. Çok değerli bir adam," dedi.

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