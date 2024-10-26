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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu Hitabı Kitaplaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın BM hitabını üç dilde kitaplaştırarak gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu Hitabı Kitaplaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Hitabı Kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kitap haline getirildi. Bu kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlandı.

İnsanlığa Çağrı ve Hakikatler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu eser, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı hatırlatmaların ve çağrıların gelecek nesillere rehberlik etmesi amacıyla hazırlandı.

Adalet ve Barış Vurgusu

Kitapta, Erdoğan’ın "Daha adil bir dünya mümkün" ifadesiyle dile getirdiği konuşmasında, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekildiği belirtiliyor. Filistin halkına yönelik yapılan zulmün, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğu vurgulanıyor.

Önemli Mesajlar ve Görüşler

Erdoğan'ın hitabında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeği gibi konulara yer veriliyor. Ayrıca, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi ve Türkiye'nin Afrika ile dayanışma içerisinde olduğu bilgisi de öne çıkıyor.

Uluslararası Barış İçin Çözüm Önerileri

Kitapta, Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, uluslararası barış ve güvenliğin sadece beş ülkenin iradesine bırakılmaması gerektiğini ifade ettiği sözlerine de yer veriliyor. Bu mesaj, global adaletin sağlanması adına atılması gereken adımları hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tüm dünyaya önemli çağrılarda bulunduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tüm dünyaya önemli çağrılarda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki hitabı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya ve uluslararası topluma, vicdanları acıtan sorunlarla ilgili yaptığı önemli çağrıların gelecek nesillere rehberlik etmesini amaçlıyor.

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