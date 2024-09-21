Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu İstatistikleri ve Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ziyareti Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı konuşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada bölgesel ve uluslararası sorunlarla ilgili görüşlerini paylaşacaklarını ifade etti. "Gazze'deki soykırıma karşı ortak adımlar atılmalı" diyen Erdoğan, bu konunun önceliği olduğu vurgusunu yaptı.

Bölgesel Zorluklar ve İnsani Yardım İhtiyacı

Erdoğan, Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, "Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için BM'ye büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgede açlık ve temel ihtiyaçlar eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

İsrail'in Politikaları ve Bölgedeki Saldırılar

Erdoğan, Gazze'deki uluslararası tepkilerin artırılması gerektiğini belirterek, "İsrail'in hedefi sadece Gazze değil; saldırılarının Lübnan'a da yayılması endişe verici" şeklinde konuştu. İlk kıble olan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırıları eleştirerek, bu durumun uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Geleceğin Zirvesi ve Çok Taraflı Çözümler

Bu yıl BM Genel Kurulu'nun dikkat çeker etkinliklerinden birinin BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'Geleceğin Zirvesi' olduğunu belirten Erdoğan, "Küresel yönetişim mekanizmasında reform ihtiyacını vurgulayacağım" dedi.

Amerika'daki Toplantılar ve İkili Görüşmeler

Erdoğan, BM Genel Sekreteri ve diğer ülke liderleriyle görüşmeler yapacaklarını, ayrıca Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceğini ifade etti. "Ziyaretimiz, ülkelerimiz ve insanlık için hayırlara vesile olsun" temennisinde bulundu.