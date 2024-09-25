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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Üzerine Uluslararası Çağrısı

Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki durumu eleştirerek dünya toplumuna harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Üzerine Uluslararası Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması Dünya Genelinde Yankı Uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. toplantısında Gazze konusunda uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Bu konuşma, global medya organlarında geniş yankı buldu.

Batı Değerleri İçin Endişeler

Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın BM sisteminin ve Batı'nın değerlerinin Gazze'de öldüğü yönündeki değerlendirmesini vurguladı. Konuşmasında, Gazze'ye yönelik askeri saldırılardan dolayı İsrail'i ve ona destek veren Batılı ülkeleri sert bir dille eleştirdi.

İnsani Felaketin Önlenmesi İçin Çağrı

Erdoğan, "Gazze'deki çocuklarla birlikte BM sistemi de ölüyor, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor," ifadesiyle dikkat çekti. Ayrıca, ateşkes için çaba gösteren ülkeleri eleştirerek, "Sahne arkasında silah ve mühimmat göndermeye devam ediyorlar. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir," dedi.

Küresel İletişim ve Eleştiriler

BBC, Erdoğan'ın Gazze'de sadece çocukların değil, BM sisteminin de yok olduğunu söylediğini bildirdi. Al Jazeera ise Erdoğan'ın, BM'nin eylemsizliğini eleştirdiğini ve İsrail'i, "dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına" dönüştürmekle suçladığını aktardı.

Erdoğan'dan Tarihsel Bir Analiz

Erdoğan, "Bundan 70 sene önce Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de durdurulmalıdır," diyerek tarihten örnekler vererek, uluslararası bir dayanışma çağrısı yaptı.

Dünya Medyasındaki Tepkiler

Amerikan medya kuruluşları ise Erdoğan'ın, BM Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, Gazze'deki soykırımı önlemek için daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti. Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin basınında da Erdoğan'ın tarihsel benzetmeleri öne çıkarıldı.

Tüm Dünyaya Yayılan Bir Mesaj

Erdoğan ayrıca, Gazze'deki durumun uluslararası toplumu bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuşma, dünya genelinde farklı medya kuruluşlarında geniş yer bulurken, birçok ülkeyi düşünmeye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması, sadece Gazze'yi değil, uluslararası ilişkileri ve insan haklarını da tartışmaya açarken, dünya genelinde yankı bulmuş durumda.

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