Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti İspanyol medyasında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti İspanya medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret, İspanyol medyasında geniş yankı buldu. Ziyaret sırasında Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasındaki görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki son durum ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ön plana çıktı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika'daki güçlü nüfuzu da İspanyol basınında dikkat çekti.



RTVE'den Gazze ve Filistin Vurgusu

İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE, Erdoğan ve Sanchez'in görüşmelerinde Gazze konusunun önemine değindi. Madrid'in Filistin'i tanıma kararı da haberde öne çıkarıldı. İki liderin, ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

El Pais Ekonomik İlişkileri Ön Plana Çıkardı

El Pais gazetesi, Türkiye ve İspanya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirme hedefini vurguladı. Haberde, iki ülkenin ticari bağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların atıldığı belirtildi.

ABC: Ekonomik Anlaşmalar İlişkileri Güçlendirecek

ABC gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini sayfalarına taşıyarak, özellikle ekonomik konular ve iş dünyasına ilişkin çeşitli anlaşmaların ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

20 Minutos: Ziyaretin İspanya İçin Özel Önemi

Madrid merkezli "20 Minutos" medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyaretiyle ilgili bir makale yayımladı. Makalede, bu ziyaretin İspanya için özel bir önemi olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Afrika'daki güçlü nüfuzuna işaret edilerek, İspanya'nın bu bölgelere yönelme hedefi olduğu belirtildi.