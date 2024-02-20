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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail uyarısı doğrulandı: ABD basını İsrail gerçeklerini yazdı

Gazze'deki İsrail ablukası devam ederken, Netanyahu Filistin devleti fikrine karşı çıktığını ve uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi. ABD medyasında ise Erdoğan'ın uyarısını doğrulayan bir haber yayınlandı. Washington Post, İsrail'in nükleer gücüne işaret etti ve ABD'de yetkililerin İsrail'in nükleer silah sahibi olduğunu itiraf etmesinin yasak olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail uyarısı doğrulandı: ABD basını İsrail gerçeklerini yazdı

Washington Post, İsrail'in nükleer gücüne işaret eden bir yazı yayınladı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post, İsrail'in nükleer silahlarına dikkat çekti. 

Gazete, İsrail-Hamas savaşıyla birlikte nükleer bir sınırın geçildiğini söyledi. Yazıda, şöyle denildi;

"İki seçilmiş İsrailli yetkili (bir hükümet bakanı ve bir parlamento üyesi) yalnızca İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğundan açıkça bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda bunların Gazze üzerinde patlatılmasını da önerdi. Bu rahatsız edici bir ilkti. Bu arada Washington'da uzun süredir devam eden gizli bir başkanlık emri, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladı."

Nükleer silahların yayılması ve kullanılması tehlikelerine vurgu yapan ABD'li gazete, İsrail'in nükleer silahları konusunda otosansür yapmasının sadece anlamsız değil, aynı zamanda zararlı olduğunu belirtti.

İsrail'in atom bombası olduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuyu ilgili mercilere şikayet ettiklerini ve etmeye devam ettiklerini ifade etti. Erdoğan, bu konuyu uluslararası arenada konuşan ilk lider oldu.

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