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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısında yaptığı açıklamalar Yunanistan’da geniş yankı buldu.

Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından bir dizi açıklama yaptı ve yeni bir sınır ötesi operasyonun işaretlerini verdi. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan’ın ifadeleri, özellikle Yunanistan gibi komşu ülkelerde büyük bir etki yarattı.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısında yaptığı açıklamalar Yunanistan’da geniş yankı buldu.

Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından bir dizi duyuru yaptı ve yeni bir sınır ötesi operasyonun yaklaştığını belirtti. Türkiye’nin terörle mücadeledeki azmini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan’ın ifadeleri, özellikle Yunanistan gibi komşu ülkelerde geniş bir etki oluşturdu.

ERDOĞAN’IN ASKERİ HAREKATINI AÇIKLADI

Yunanistan’ın Proto Thema gazetesi, “Erdoğan, Kuzey Irak’ta askeri harekat başlatacağını bildirdi” başlığı altında okuyucularına duyurdu.

Haberde, Başkan Erdoğan’ın ifadelerine genişçe yer verildi. “Türkiye’nin, özellikle Irak’taki PKK teröristlerine karşı kordonu daraltacağını ve bu yaz sonunda sorunun çözüleceğini net bir şekilde ifade etti” cümleleriyle Türkiye’nin kararlı duruşuna vurgu yapıldı.

erdoğan kabine toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısındaki sözleri ise şöyleydi:

"Türkiye, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Karadeniz'den kuzey Afrika'ya, Ege'den güney Asya'ya kadar çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir. Şayet bir yerde bize ne şuradan buradan diye bir ifade duyarsanız, bilin ki bunu söyleyen ya zır cahildir ya da gönüllü veya görevli bir beşinci kol elemanıdır. Bizim sömürgemiz yok, hiç olmadı. Bizim karşılıksız gelir getirecek kaynaklarımız yok. Hiç olmadı. Bizim bunların üzerine kurulu bir siyasi ve ekonomik düzenimiz yok. Hiç olmadı. Binlerce yıllık devlet tecrübemiz var, insanlığı kendimize hayran bırakacak milli hasretimiz var, alın teri ve azimle çalışma vakfımız var. Milliyetçi asırlara sari varlığımızın hiçbir döneminde. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Sahip olduğumuz her şey dişimiz ve tırnağımla kazıyarak gerektiğinde canımız ve kanımızla yoğurarak kazandık. Şimdi önümüzde çözüm bekleyen bir kaç mesele var diye bu muhteşem mirasa sırtımızı mı döneceğiz? Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor diye diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız? Hayır asla Türk milleti en zor şartlarda bile istiklaline sahip çıkmış en meşakkatli yolları aşmış, en ihtimal verilmeyen zaferleri kazanmış özellikli bir millettir. Bugün de böyle yapacağız." dedi

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