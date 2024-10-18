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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS yıl dönümünde konuşacak ve uluslararası bakanları kabul edecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programları

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Grand Tarabya Otel'de MESS'in kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak. Bu etkinlik, sanayi ve mühendislik alanında önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul edecek. Bu görüşmeler, uluslararası ilişkiler açısından büyük önem arz etmekte.

Etkinlikler, sırasıyla saat 14.00'te başlayacak ve 16.00'da devam edecek.

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