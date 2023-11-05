Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e resti çekti: Netanyahu'yu sildik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a başsağlığı dileyerek, deprem felaketi ve maden kazası sonrasında yardımseverliklerini esirgemeyen kardeşlere şükranlarını iletti. Maden kazasında hayatını kaybeden Kazak kardeşlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kazak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nden dönüşte yaptığı açıklamalarda, Kazakistan'ın kurumsallaşmasına vurgu yaparak, başkanlık görevini üstlenen Kazakistan'a teşekkür etti. Zirve kapsamında Türk dünyasının birlik ve beraberliğine yapılan katkıları öne çıkardı.

Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Türk Dünyası Ali Nişanı'nın takdim edildiğini belirtti ve zirve sırasında kurumsallaşmayı güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalandığını açıkladı.

Erdoğan, Filistin'deki insanlık dramını zirve gündemine taşıdıklarını belirterek, Gazze'deki durumu eleştirdi ve Türk dünyasının birliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı çıkarak, bölgede adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze'deki durumu değerlendirirken, İsrail'in pervasızlığını artırabilecek çözümlere karşı olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışa yönelik çabalarını sürdüreceklerini ve İsrail'e karşı duruşlarını koruyacaklarını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'de garantörlük görevini üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dinamizminin küresel mekanizmalardaki boşluğu doldurabileceğini belirtti ve bölgesel bir yapı haline gelmeye başladığını vurguladı. Gelecekte daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etme hedefiyle çalışacaklarını ifade etti.

Ayrıca, Filistin bayrağını yasaklayan Batılı ülkelerin tutumunu eleştirerek, Gazze'deki katliamı görmezden gelmelerinin, İsrail'e destek olmalarının ve İsrail'in pervasızlığını cesaretlendirmelerinin çözüm değil, çözümsüzlük kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, halkların bu konudaki duyarlılığını vurgulayarak, adalet ve barış taleplerinin yankı bulduğunu ifade etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a başsağlığı dileyerek, deprem felaketi ve maden kazası sonrasında yardımseverliklerini esirgemeyen kardeşlere şükranlarını iletti. Maden kazasında hayatını kaybeden Kazak kardeşlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kazak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nden dönüşte yaptığı açıklamalarda, Kazakistan'ın kurumsallaşmasına vurgu yaparak, başkanlık görevini üstlenen Kazakistan'a teşekkür etti. Zirve kapsamında Türk dünyasının birlik ve beraberliğine yapılan katkıları öne çıkardı.

Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Türk Dünyası Ali Nişanı'nın takdim edildiğini belirtti ve zirve sırasında kurumsallaşmayı güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalandığını açıkladı.

Erdoğan, Filistin'deki insanlık dramını zirve gündemine taşıdıklarını belirterek, Gazze'deki durumu eleştirdi ve Türk dünyasının birliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı çıkarak, bölgede adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze'deki durumu değerlendirirken, İsrail'in pervasızlığını artırabilecek çözümlere karşı olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışa yönelik çabalarını sürdüreceklerini ve İsrail'e karşı duruşlarını koruyacaklarını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'de garantörlük görevini üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dinamizminin küresel mekanizmalardaki boşluğu doldurabileceğini belirtti ve bölgesel bir yapı haline gelmeye başladığını vurguladı. Gelecekte daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etme hedefiyle çalışacaklarını ifade etti.

Ayrıca, Filistin bayrağını yasaklayan Batılı ülkelerin tutumunu eleştirerek, Gazze'deki katliamı görmezden gelmelerinin, İsrail'e destek olmalarının ve İsrail'in pervasızlığını cesaretlendirmelerinin çözüm değil, çözümsüzlük kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, halkların bu konudaki duyarlılığını vurgulayarak, adalet ve barış taleplerinin yankı bulduğunu ifade etti.





Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, Netanyahu'yu suçladı. Başkan, İsrail'in attığı adımın sadece kendi geleceğini karartmakla kalmayıp, uluslararası camiayı da rahatsız ettiğini ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu işin bir numaralı sorumlusu olarak gören Erdoğan, İsrail içindeki eleştirilerin arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'deki Gazze'de acil ateşkes talebi oylamasında, 121 ülkenin İsrail'e karşı durduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu oylamanın İsrail'in sınıfta kaldığı bir karnesi olduğunu söyledi. İsrail'in insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacak girişimlere destek vereceklerini açıklayan Erdoğan, bu süreci Dışişleri Bakanlığı ve ilgili makamların yürüteceğini ifade etti.

Başkan, İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad Zirvesi'ni önemsediğini belirterek, ateşkes için çalışmalara hız vereceklerini ve şartları zorlayacaklarını ifade etti. BM oylamasında İsrail'in yanında duran ülkeleri eleştirerek, dünya genelindeki ülkelerin duruşunun önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Gazze'ye yapılan yardımların sınırlı bir şekilde ulaştığını ve buna rağmen sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti. Gazze'de içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına dikkat çeken Başkan, bölgedeki insanların yaşam koşullarının gittikçe ağırlaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Filistinli çocukların huzur içinde yaşayabilmesi için mücadele ettiklerini, yardım ellerini uzatmaya devam edeceklerini belirterek, dünyanın Filistinli çocukların çığlığını duymak zorunda olduğunu vurguladı.