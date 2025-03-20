Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in İhlalleri İçin Tarih Önünde Hesap Verecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına karşı durmayanları eleştirerek, "Engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir" dedi.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Erdoğan, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı daha fazla duyarlılık göstermeye çağırdı. İsrail'in insanlık suçlarını lanetleyerek bu tür eylemlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.