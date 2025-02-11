Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İşgali Sona Ermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği son açıklamalarda İsrail'in Filistin topraklarındaki süregeldiği işgale son vermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu süreçte yaşanan zararların da tazmin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşgale Son Verilmeli

Erdoğan, açıklamalarında, Filistin halkının maruz kaldığı zor durumun uluslararası kamuoyunda daha fazla duyulması gerektiğini söyledi. İsrail’in uyguladığı politikaların insanlık adına kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, bu tavrın derhal değişmesi gerektiğini ifade etti.

Zararlar Tazmin Edilmeli

Bunun yanı sıra, Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sonrası verdiği zararların da tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu şekilde, yaşanan acıların bir nebze olsun telafi edilebileceğini dile getirdi.