Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in katliamlarına sessiz kalanlar hesap verecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Önceki Dönem Milletvekilleriyle İftar Buluşmasında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönem milletvekilleriyle gerçekleştirdiği iftar programında önemli gündem maddelerine değindi. Erdoğan, “Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Hizmet Üzerine Kurulu Düşünceleri

Erdoğan, programda, partisiyle geçmiş dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil görevini üstlenmiş milletvekillerine teşekkür ederek, “Biz, eser ve hizmet siyaseti sayesinde tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı başardık.” dedi.

Gazze’deki Soykırım Politikasına Dikkat Çekti

İslam dünyası için ramazan ayının manevi ikliminde, siyonist İsrail'in barış sürecini bozarak Gazze'deki katliam politikasına devam ettiğini belirten Erdoğan, “Son günlerde çoğu çocuk ve kadın 500'den fazla Filistinlinin daha şehit olduğunu” söyledi. Erdoğan, ayrıca Ramazan’ın bu mübarek günlerinin, yeryüzünde mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

AK Parti'nin Yenilikçi ve Kapsayıcı Politikaları

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, kendini sürekli yenileyen bir parti olarak hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Hiçbir arkadaşımızın birikimini ve deneyimini heba edecek lükse sahip değiliz.” dedi. Partinin, eski sıfatları bir kenara bırakarak her zaman yenilikçi bir anlayışla ilerlediğini ifade etti.

Kırgınlık ve Sorunlar Konusunda Genel Başkanın Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partide yaşanan kırgınlıkların giderilebileceğini ve sorunların çözülebileceğini belirterek, “Yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup mutlaka düzeltilir.” dedi. Erdoğan, tüm teşkilatın ortak bir aile olduğunu ve herkesin hakkı ve hakikati anlatmakla mükellef olduğunu da sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın iftar buluşması, AK Parti'nin geleceği ve güncel politikalarına dair önemli noktaları gündeme getirirken, milletvekillerinin de katkı sağladığı politikaların önemini vurguladı.