Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD Kriz Merkezinde Deprem Brifingi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki Kriz Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezini ziyaret etti. Bu ziyaret, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gerçekleşti.

Erdoğan, burada ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı bir brifing aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, depremin etkileri ve alınacak tedbirler ele alındı.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Toplantının ardından Erdoğan, kriz merkezinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.