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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında AK Parti'nin geçmişine ve teşkilatına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatına Vurguladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her Mahallesiyle İstanbul Programı" çerçevesinde İstanbul Kongre Merkezi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana AK Parti'nin siyaset sahnesindeki rolüne vurgu yaparak, "Davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik." dedi.

Teşkilat Mensuplarına Teşekkür

Erdoğan, İstanbul'daki teşkilat mensuplarına selamlarını ileterek, "Bugün AK Parti İstanbul teşkilatının neferleri, bayraktarları, şehrimizin dört bir yanındaki siz emektarlarıyla beraberiz." diye konuştu. Teşkilatın çalışmalarının önemine değinen Erdoğan, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vefa ve Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı, vefa teması üzerine de durarak, "Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" diyen Mehmet Akif İnan'ın sözünü kendilerine rehber edindiklerini ifade etti. Bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, emektarların tecrübesi ile gençlerin dinamizmini birleştirerek daha güçlü bir teşkilat oluşturduklarını vurguladı.

Teşkilata Şükran

Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatında görev almış geçmiş dönem il başkanları, ilçe başkanları ve mahalle temsilcilerine teşekkür ederek, "Karşılığını sadece Hakk'tan bekleyerek İstanbul halkı için çalışan tüm kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına son verirken tüm teşkilat mensuplarına hitaben, "Rabb'im muhabbetimizi, uhuvvetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katıldı.

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