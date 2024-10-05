Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Partililerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti'nin düzenlediği "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor ve onlardan hayır beklemiyor," İstanbul'da Partililerle Bir Araya Gelmekten Memnuniyet Duydu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Erdoğan, İstanbul'daki buluşmanın kendisi için önemine değindi. "Partimizin il ve ilçe teşkilatlarından, yürütme kurulu üyeleri ve milletvekillerimize kadar herkesle sahada olduk," Seçim Sonuçlarını Değerlendirdik Erdoğan, "Çarşı-pazar demeden her kesimle bir araya gelerek sorunları dinledik," AK Parti'nin Gücüne Vurgu Erdoğan, "Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin yüreğindeki yerini bir kez daha kanıtladığını" söyledi. "Vatandaşlarımız, sorunların çözümü için ilk sırada partimizi görüyorlar," Milletin Beklentilerine Dikkat Çekti Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"