Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Partililerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programında Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti'nin düzenlediği "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor ve onlardan hayır beklemiyor," Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Erdoğan, İstanbul'daki buluşmanın kendisi için önemine değindi. "Partimizin il ve ilçe teşkilatlarından, yürütme kurulu üyeleri ve milletvekillerimize kadar herkesle sahada olduk," Erdoğan, "Çarşı-pazar demeden her kesimle bir araya gelerek sorunları dinledik," Erdoğan, "Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin yüreğindeki yerini bir kez daha kanıtladığını" söyledi. "Vatandaşlarımız, sorunların çözümü için ilk sırada partimizi görüyorlar," Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"
İstanbul'da Partililerle Bir Araya Gelmekten Memnuniyet Duydu
Seçim Sonuçlarını Değerlendirdik
AK Parti'nin Gücüne Vurgu
Milletin Beklentilerine Dikkat Çekti
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Erdoğan, İstanbul'daki buluşmanın kendisi için önemine değindi. "Partimizin il ve ilçe teşkilatlarından, yürütme kurulu üyeleri ve milletvekillerimize kadar herkesle sahada olduk," Erdoğan, "Çarşı-pazar demeden her kesimle bir araya gelerek sorunları dinledik," Erdoğan, "Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin yüreğindeki yerini bir kez daha kanıtladığını" söyledi. "Vatandaşlarımız, sorunların çözümü için ilk sırada partimizi görüyorlar," Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"
Erdoğan, "Çarşı-pazar demeden her kesimle bir araya gelerek sorunları dinledik," Erdoğan, "Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin yüreğindeki yerini bir kez daha kanıtladığını" söyledi. "Vatandaşlarımız, sorunların çözümü için ilk sırada partimizi görüyorlar," Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"
Erdoğan, "Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin yüreğindeki yerini bir kez daha kanıtladığını" söyledi. "Vatandaşlarımız, sorunların çözümü için ilk sırada partimizi görüyorlar," Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"
Cumhurbaşkanı, partileri ve hükümetleri için vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. "Son 23 yıldır hiçbir zafiyet göstermedik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz,"