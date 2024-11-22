Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da Enerji Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bağımsızlığını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Energy Forum'da konuştu. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine vurgu yapan Erdoğan, çevreci marjinal yapılar tarafından gelen baskılara aldırmadan ilerlediklerini belirtti. Erdoğan, "Kim ne derse desin enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Bunu Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz," dedi.

Enerjide Sürdürülebilirlik ve Dışa Bağımlılığın Azaltılması

Erdoğan, Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkeden farklı olarak enerji ihtiyacının büyük kısmını dışarıdan sağlamak zorunda olduğunu dile getirerek, "2023 yılında ham petrol ve petrol ürünleri ithalatımız 49 milyon ton, LPG ithalatımız 4 milyon ton, doğal gaz ithalatımız ise 50 milyar metreküpe ulaştı. Bu alımlar için ödediğimiz toplam rakam yaklaşık 70 milyar dolar," şeklinde ifade etti.

Ekonomik Büyüme ve Enerji Talebi

Türkiye’nin son 20 yılda ortalama %5,4 oranında büyüdüğünü belirten Erdoğan, "Ekonomik büyümeyle doğru orantılı olarak enerji ihtiyacımız da artıyor. Elimizdeki kaynakları harekete geçirmekten başka bir seçenek yok," açıklamasında bulundu.

Maden ve Enerji Sektöründeki Gelişmeler

Erdoğan, maden alanındaki sondaj çalışmalarına dikkat çekerek, yıllık sondaj miktarının 670 bine ulaştığını söyledi. Türkiye'nin bor madeni rezervinin dünya rezervinin %73'üne sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Maden ihracatımız son 22 yılda 7 kat artarak 5,7 milyar dolara yükseldi," ifadesini kullandı.

Yurt Dışında da Arama Faaliyetleri

Erdoğan, Nijer'deki altın sahalarından 2025 yılında üretime başlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, Eskişehir Beylikova'da dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementleri rezervini keşfettiklerini belirtti.

Doğal Gaz ve Petrol Üretiminin Artışı

Cumhurbaşkanı, Karadeniz’deki doğal gaz keşfine dikkat çekerek, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. 2026 yılında yeni bir üretim platformu ile bu rakamı günlük 20 milyon metreküpe çıkaracağız," bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Türkiye’nin günlük petrol üretiminin 155 bin varilin üzerinde olduğunu belirterek, yurt içindeki rezerv keşif çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.