Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da Sürdürülebilir Enerji Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da yaptığı konuşmada, insanı merkeze alan, tabiata zarar vermeyen ve sorumluluk duygusunun en üst düzeyde olduğu bir enerji politikası benimsediklerini ifade etti. Enerji arz güvenliği, temiz enerji, verimlilik, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi konuların tüm insanlığın gündeminde yer aldığını bildirdi.

İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde çevre ve iklim değişikliği meselelerinin ulaştığı boyutları bir kez daha gözlemlediklerini belirtti. Ekonomik büyüme anlayışının geçmişte materyalist bir zihniyetle ele alındığını vurgulayan Erdoğan, sömürü ve hırsla dolu bir sistemin artık sürdürülemeyeceğini dile getirdi.

Sürdürülebilir Enerji Hedefleri

Erdoğan, temiz ve yenilenebilir enerji alanında son 22 yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarılacağını belirten Erdoğan, Malen Nükleer Güç Santrali projesinin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını ifade etti.

Nükleer Enerji Vurgusu

Erdoğan, nükleer enerjinin iklim krizi üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tamamlanmasıyla yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımının önlenmiş olacağını vurguladı.

Enerji Tasarrufu ve Sorumluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji tasarrufunun gelişmişlik seviyesini gösteren önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Enerji kaynaklarını israf etmeden kullanmanın gerekliliğine işaret eden Erdoğan, tüm vatandaşlardan bu konuda azami hassasiyet beklediğini açıkladı.

BOTAŞ'ın 50. Yılı

Erdoğan, BOTAŞ'ın 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına Türkiye'ye ve ekonomiye kattıkları değerden dolayı teşekkürü ihmal etmedi.

Türk halkının daha yaşanabilir bir dünya için enerji tasarrufuna önem vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, geleceğe güvenle bakmak adına sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.