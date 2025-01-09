Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin yeniden imarı ve ticaret ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin son durumunu vurguladı. Geçen yıl 32 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmine ulaştıklarını belirten Erdoğan, bu rakamın artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin İtalya ile özellikle savunma sanayisi ve enerji alanında işbirliğini güçlendirme niyetinde olduğunu ifade etti.

Suriye'nin Yeniden İmarı Üzerine Önemli Vurgular

Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası konusuna da değinen Erdoğan, bu konuda vakit kaybetmeden harekete geçmenin kritik olduğunu belirtti. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğine inandığını kaydeden Erdoğan, İtalya'nın bu süreci desteklemesinin büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

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