Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Kabine toplantısına başkanlık edecek ve üyelerle iftar yapacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Kabine Toplantısı ve İftar Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir gün geçirecek. Bugün saat 15.00'te başlayacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan, toplantının ardından 18.57'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle birlikte iftar programında bir araya gelecek.

Gündemin Önemli Maddeleri

Toplantıda, ülke gündemini ilgilendiren çeşitli konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle birlikte alınan kararların milletin yararına olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

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