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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı Ölüm Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya üzerinden andı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı Ölüm Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdalısı olduğu İstanbul'a tarihi nitelikte hizmetlerde bulunan, birlikte nice vizyoner projeye imza attığımız eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

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