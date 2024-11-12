Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Lideri ile Görüşerek Bölgesel Güvenliği Ele Aldı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail saldırganlığının bölge güvenliği ve uluslararası sistemi tehdit ettiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin acil ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaşımı konusundaki çabalarının devam ettiğini belirtti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Hedefleri

Görüşme, Türkiye’nin Azerbaycan’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi

çerçevesinde gerçekleşti. Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının kurulmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli olacağını ifade etti. Bu çerçevede çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının ilişkileri daha da derinleştireceğini kaydetti.

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