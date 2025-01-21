Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yetkililerle Toplandı

Yerlikaya, Memişoğlu ve Vali Aydın ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya bölgesinde yaşanan otel yangını sonrası acil olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Memişoğlu ve Bolu Valisi Aydın ile bir araya geldi.

Olayla İlgili Bilgiler Alındı

Erdoğan, yangının ardından olayla ilgili son gelişmeleri ve alınan önlemleri görüşmek üzere liderlerle toplantı gerçekleştirdi. Yangına müdahale süreci ve sağlık durumları hakkında detaylı bilgi alarak, gerekli adımların atılacağını belirtti.

Olay yerindeki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, yetkililerden her an bilgilendirme beklediğini ifade etti.